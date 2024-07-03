Приложение "Резерв+" имеет функцию показывать подтверждение того, что учетные данные действительно были актуализированы.

После обновления учетных данных в приложении "Резерв+" в электронном военно-учетном документе должна отображаться метка времени, которая подтверждает сделанное. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"Важно отметить, что после обновления данных в электронном военно-учетном документе отображается метка времени, подтверждающая факт обновления данных гражданином и свидетельствует о выполненном обязательстве", - подчеркнула она.

При этом отметила, что если гражданин находится за границей и имеет дату уточнения данных, то это означает, что обязанность выполнена.

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Черногоренко отметила, что уже добавили в "Резерв+" функцию исправления данных онлайн, где граждане могут сообщить об ошибках в фамилии, имени и отчестве или в регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).

"В будущем мы добавим опцию исправления и других данных онлайн", - добавила она.

Приложение "Резерв+": последние новости

Как писал УНИАН, ранее Министерство обороны Украины сообщало, что цифровая копия военно-учетного документа с 18 июня имеет одинаковую юридическую силу с бумажной версией и сгенерировать ее можно в приложении "Резерв+".

В Минобороны напомнили, что с 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.

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