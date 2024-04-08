Украинский омбудсмен отметил, что россияне еще не приняли даже решение о допуске турецкого омбудсмена к пленным украинцам.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал слова Папы Римского Франциска о необходимости провести обмен пленными в формате "всех на всех". Он отметил, что именно россияне тормозят обмены.

"Я не могу сказать, что по состоянию на сейчас у меня есть предчувствие, что мы на пороге какого-то большого обмена "всех на всех". Это не значит, что мы над этим не работаем. Но опять же, единственная проблема, с которой мы сталкиваемся - это нежелание российской стороны проводить обменные процессы", - рассказал украинский омбудсмен рассказал в эфире "Радио Свобода".

По его словам, до сих пор в Москве не решили, допускать ли турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча к пленным украинцам.

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"Это еще один из элементов нашей тактики, как изменить ситуацию с нарушением прав военнопленных на территории России. Опять же, вы увидели только публичную позицию. Он (Малкоч - УНИАН) приехал в Украину, он заявил о намерениях посетить территорию Российской Федерации. Мы над этим работали много месяцев", - объяснил Лубинец.

Он отметил, что Малкоч уже контактировал с российской стороной по вопросу украинских военнопленных и теперь ждет ответа от Москвы.

"По состоянию на сейчас меня проинформировали, что российская сторона взяла время на обдумывание турецкой стороны - а именно омбудсмена Турции - посетить на территории РФ украинских военнопленных. Ждем", - подытожил уполномоченный ВР по правам человека.

Обмен "всех на всех" - о чем шла речь

Папа Римский во время пасхальной речи высказал предложение о "всеобщем обмене всеми пленными между Россией и Украиной - всех на всех".

В свою очередь глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поддерживает такую инициативу Папы Римского, но пока он не видит заинтересованности в такой акции с российской стороны.

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