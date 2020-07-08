Объединенная еврейская община Украины призвала СМИ не манипулировать на теме приезда хасидов в Умань и эпидемии

В Объединённой еврейской общине Украины отреагировали на события, происходящие вокруг ежегодного празднования Рош а-Шана (еврейского нового года) паломниками в Умани.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом празднование может быть отменено, о чем заявил мэр Умани Александр Цебрий, открыто выступивший против приезда хасидов. Мэр подчеркнул, что не уверен, что хасиды будут здоровы и будут соблюдать все меры безопасности.

В Фонде имени Раби Нахмана (Нахман — еврейский цадик, похороненный в Умани, на чью могилу и приезжают евреи) заявили, что мэр разжигает межнациональный конфликт в преддверии выборов.

Эти события стали предметом манипуляций в СМИ, которые подали заявление президента фонда Натана Ниссима Бен-Нуна — члена еврейской общины, как мнение всей Еврейской общины Украины.

УНИАН публикует полный текст заявления Объединённой еврейской общины Украины:

Согласно еврейскому знанию, человеческая жизнь и здоровье являются высшей ценностью. Когда еврей находится на территории определенного государства, независимо от того, живёт он там или приезжает с визитом — он обязан уважать и выполнять законы этого государства.

Исходя из этого, в первую очередь, независимо от уровня духовного наполнения мероприятия, в приоритет должно быть должно быть поставлено выполнение постановлений Кабинета министров Украины.

Объединённая еврейская община Украины выражает надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в стране и на то, что традиционное ежегодное паломничество брацлавских хасидов в Умань будет разрешено при гарантии от организаторов паломничества о применении всех необходимых мер по соблюдению постановлений КМУ.

При этом ОЕОУ подчеркивает, что новости в СМИ о том, что Еврейская община Украины отреагировала на идею мэра Умани как на разжигание межнационального конфликта, которые были написаны на основе обращения члена Еврейской общины Украины Натана Ниссима Бен-Нуна, преувеличены, поскольку один член еврейской общины государства не может выражать мнение всей общины. К тому же среди представителей еврейских общин Украины количество брацлавских хасидов незначительно.

Брацлавские хасиды, которые ежегодно приезжают в Украину на Рош а-Шана, также не выражают мнение Еврейской общины Украины, так как являются паломниками, приезжающими из Израиля, США и других стран в Умань в большом количестве (например, в прошлом году Украину посетили более 30 тысяч хасидов) и являющимися гражданами других стран.

Кроме этого, Объединённая еврейская община Украины призывает стороны не спешить с выводами и обвинениями, следить за общей эпидемиологической ситуацией, от которой и зависит приезд паломников. Также мы просим СМИ избегать манипуляций на тему мнения еврейской общины Украины по заявлению одного из её членов.

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