Президент подчеркнул, что Украина готова за это бороться.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Глава государства пожелал, чтобы 2023-й стал годом возвращения украинцев домой, а границ – к границам 1991 года.

В новогоднем поздравлении президент подчеркнул, что этот год должен стать годом возвращения. Возвращения украинских воинов и пленных к семьям, а переселенцев – домой.

"Я хочу всем нам сейчас пожелать одного – победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев. Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращение наших людей. Воинов – к своим семьям. Пленных – в свои дома. Переселенцев – в свою Украину. Возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращение к обычной жизни. К счастливым минутам без комендантского часа. К земным радостям без воздушных тревог", – отметил он.

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Зеленский также пожелал, чтобы 2023 год стал годом возвращения того, что украли у украинцев: детства детей, спокойной старости родителей.

"Чтобы на каникулах внуки приехали к бабушкам и дедушкам. На арбузы в Херсон. И на черешню в Мелитополь. Чтобы наши города были свободны. Наши друзья – верными", – сказал глава государства.

Он пожелал, чтобы в отчетах возле цифры 100 тысяч уничтоженных врагов, тысяч единиц уничтоженной российской техники появилась главная цифра и главный успех – 603 тысячи 628 километров квадратных – площадь независимой Украины, как это было с 1991 года и как будет всегда.

"Пусть все это принесет Новый год. Мы готовы за это бороться. Вот почему каждый из нас здесь. Я тут. Мы здесь. Вы здесь. Все здесь. Мы все – это Украина. Слава Украине! С Новым годом", – подытожил Зеленский.

Прогнозы для Украины на 2023 год

Бывший премьер Британии Борис Джонсон озвучил собственный прогноз на 2023 год, поздравив всех с Новым годом. Он заявил, что 2023 год ознаменуется победой Украины и поражением Владимира Путина.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует следующий, 2023 год, принесет Украине радость и победу. Зато руководство РФ в следующем году будет ждать трансфер власти.

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