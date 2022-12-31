Экс-премьер Британии предрек громкое поражение России.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон озвучил свой прогноз на 2023 год, поздравив всех с Новым годом.

Как заявил Джонсон в Twitter, 2023 год ознаменуется победой Украины и поражением Владимира Путина.

Также Джонсон спрогнозировал и экономическую ситуацию в мире.

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"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит падать. Китай оправится от омикрона. Путин проигрывает в Украине. И, в целом, 2023 год станет существенно лучшим по сравнению с 2022 годом. Не бойтесь мечтать. Счастливого Нового года!" - рассказал Джонсон.

Отставка Джонсона

В июле 2022 года Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьера. После него некоторое время правительство возглавляла экс-глава МИД Элизабетт Трасс, но и она не удержалась на должности.

Вскоре премьером Британии избрали бывшего министра финансов Риши Сунака.

Джонсон, будучи премьером, обеспечил Украине широкую военную поддержку, в том числе инициировав масштабные учения в стране украинских защитников.

В настоящее время Джонсон, как заявил он сам, сосредоточен на укреплении поддержки Украины в мире.

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