Супруги не стали желать привычных в мирной жизни вещей.

Накануне Нового года президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена поздравили украинцев с этим праздником и озвучили одно желание.

Соответствующий текст поздравления появился в официальном Телеграмм-канале главы украинского государства. Они с первой леди пожелали, чтобы 2023-й стал годом победы.

Зеленские отметили, что не станут желать чудес, потому что сегодня украинцы творят их сами. Не желали они и настоящих друзей, ведь полномасштабная война показала, кто ими является.

Видео дня

"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее сильно как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно - в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он - в каждом из нас, даже когда нет электричества", — написала президентская чета.

Она подчеркнула, что сегодня - лишь одно пожелание, которое воплотится нашим трудом, борьбой и взаимопомощью:

"С Новым годом! Годом нашей победы".

Видеопоздравление Зеленского с Новым годом

За несколько минут до Нового 2023 президент Украины выступит с видеообращением к украинцам. Его будет транслировать ряд украинских ТВ-каналов. Узнавайте по ссылке, где и во сколько смотреть онлайн поздравления Зеленского.

В преддверии праздника граждан Украины с Новым годом поздравил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага", – сказал он в видеообращении.

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