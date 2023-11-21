Глава государства отметил, что Украина делает все, что положено для начала в декабре этого года переговоров о вступлении в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что принятие ожидаемого решения о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз - это не подарок, но "слоном в комнате" или страной, которая может заблокировать это решение, может быть не только Венгрия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

Глава государства отметил, что Украина делает все, что положено для начала в декабре этого года переговоров о вступлении в Евросоюз.

Видео дня

"Украина осознает, что путь любой страны в ЕС - это путь заслуг, не подарков. Поэтому, свою часть работы Украина реализовывает. Мы верим, что Евросоюз будет готов пройти свою часть пути на встречу, и как это и было обещано, что до конца года в декабре результатом стало столь желанное для нас политическое решение о начале переговоров о вступлении и приближении процесса полноправной интеграции", - сказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что во время войны надо всем быть очень конкретными и предметными относительно ожидаемого решения лидеров ЕС в декабре.

"Мы подарков никаких не ожидаем, но я бы хотел, чтобы все же, обратили внимание, что мы страна в войне. Для нас решение в декабре - это мотивационное и мобилизационное решение. И я считаю, то решение, которое помогает Украине верить в то, что была и есть справедливость, и что действительно - это просто не пустые слова, что украинцы защищают общие ценности", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что это не значит, что Украине подарят то или иное решение.

"Есть семь рекомендаций. Мы должны, как бы нам сложно ни было, их выполнять. Сегодня мы сделали, я считаю все. И если почти все, то все остальное будет сделано", - отметил Зеленский и добавил, что проголосованные сегодня в Верховной Раде законопроекты - это прогресс на пути выполнения всех рекомендаций.

"Мы выполним все семь рекомендаций. На сегодня мы готовы. Я вижу реакцию положительную", - сказал Зеленский.

В то же время, у президента Украины спросили о Венгрии, которая выступает "слоном в комнате" и официально выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Готовимся ко всему. Это правда", - сказал Зеленский.

"Пока нет проблемы. Я считаю, что слоном в комнате может быть любой. Зависит от многих вещей. Я считаю, самое главное нам себя вести как люди и выполнять все на том пути, который запланирован. Есть семь рекомендаций. Мы должны их всех сделать, чтобы к нам не было никаких вопросов. Никаких возможностей сказать, что Украина что-то не выполнила. И я считаю, что это самая сильная позиция, в которой может быть Украина", - подчеркнул президент.

В свою очередь, президент Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что поддерживать Украину - это моральное обязательство и стратегическая ответственность.

Мишель подчеркивает, что расширение для ЕС - это стратегическая инвестиция в мир, процветание и демократические ценности.

"Я намерен сделать все, чтобы убедить 27 коллег, что мы нуждаемся в позитивном решении в декабре", - подчеркнул Мишель.

Он объяснил, что положительное решение означает три измерения.

"Во-первых, это сообщение для граждан Европейского Союза, что мы заботимся о нашем совместном будущем с точки зрения безопасности, процветания и стабильности", - сказал Мишель и добавил, что Евросоюз будет более защищенным и безопасным, и состоятельным вместе со странами, которые разделяют те же принципы, ценности и видение.

"Во-вторых, это сообщение для народа Украины и народа Молдовы, что мы надежны, серьезны и лояльны, что мы хорошо понимаем, что стоит на кону", - отметил Мишель.

Он добавил, что это служит определенным аргументом, чтобы убедить лидеров 27 стран-членов ЕС принять положительное решение о начале переговоров.

"В-третьих, это сообщение для Кремля и всех в мире, кто хочет подорвать порядок, основанный на правилах, кому не нравится человеческое достоинство и демократические принципы", - отметил Мишель.

Он считает, что единство Евросоюза удивило мир после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как уверяет Мишель, он не пожалеет усилий по поддержанию законных стремлений Украины и Молдовы.

"Как вы знаете, членство в ЕС не приобретается внезапно за ночь. Расширение есть и будет процессом, основанным на заслугах", - сказал Мишель.

По его словам, этот процесс присоединения к Евросоюзу требователен и иногда может вызвать разочарование, но необходимая работа должна продолжаться, особенно в области верховенства права.

"Даже сегодня в день символической годовщины (со времени начала Революции достоинства - УНИАН), вы продолжаете продвигать важные антикорупционные реформы. Вы сегодня проголосовали в Верховной Раде за три очень важных закона. Я хочу поздравить вас, потому что это демонстрирует ваш решительный настрой делать необходимое" – сказал Мишель.

Также Зеленский призывает все страны-члены Евросоюза не подыгрывать президенту РФ Владимиру Путину при рассмотрении вопроса о начале переговоров о вступлении Украины. В частности, по мнению главы государства, Евросоюз должен сохранять единство в поддержке устремлений Украины.

"Очень хотелось бы, чтобы мы не наигрывали лишние победы Российской Федерации. Потому что, если нет объединения - а вокруг такого решения очень важное единение Европы - то после таких решений могут ломаться и другие решения по помощи Украине, санкционному давлению, относительно финансовой помощи. Все это большие вызовы для всех. И уже не только для Украины. А вызов и для сохранения единения Европейского Союза", - подчеркнул Зеленский.

Вступление Украины в ЕС - детали

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры о присоединении Украины. Отчет Еврокомиссии о завершении воплощения Украиной необходимых реформ будет представлен 24 марта 2024 года, потому что сейчас выполнено более 90% реформ в рамках семи рекомендаций, которые Украина должна выполнить.

Украина продемонстрировала прогресс в реформировании системы правосудия, по отбору членов Высшего совета правосудия, по антикоррупционной программе, по борьбе с отмыванием средств, по важным мерам по ограничению влияния олигархов на государственную политику, по одобрению нового закона о медиа и прогресс в вопросе защиты национальных меньшинств.

Европейский Совет 14-15 декабря соберется на уровне глав государств и правительств стран-членов, чтобы рассмотреть вопрос начала переговоров о вступлении Украины. В частности, может быть принято организационное решение о переговорных рамках будущих переговоров.

Как настаивает Еврокомиссия, основа для переговорного процесса или переговорные рамки должны быть утверждены лидерами ЕС как только Украина выполнит "домашнее задание" по завершению реализации конкретных условий, давно уже известных украинской власти и широкой общественности в Украине. В общем смысле, эти условия предусматривают более глубокое воплощение реформ в области борьбы с коррупцией, ослабление влияния олигархов на украинских законотворцев и защиту национальных меньшинств.

Принятие решения Евросоюзом о начале переговоров о вступлении Украины может быть перенесено. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: