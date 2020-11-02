В Украине заработало новое карантинное зонирование. Президент Зеленский обратился к "Слугам народа" и предупредил о "смерти страны" из-за решения КСУ.
Обращение Зеленского к "Слугам народа" из-за решения КСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если не остановить хаос, который "творит за деньги Конституционный суд", произойдет противостояние на улицах. Об этом он заявил в обращении к членам фракции "Слуга народа".
Также глава государства подчеркнул, что время разговоров, уговоров и мягкости закончилось, нужно принять "жесткие решения" в отношении Конституционного суда.
Деятельность Конституционного суда
Запланированное на сегодня собрание судей Конституционного суда отменено. Также внезапно изменена повестка дня КСУ.
Обновленные карантинные зоны
С сегодняшнего дня, 2 ноября, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Территория Украины, в частности, распределена на четыре карантинные зоны, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных его частях.
Ситуация с коронавирусом
В Украине количество инфицированных коронавирусом превысило отметку в 400 тысяч человек. В сутки, в частности, обнаружили 6 754 новых больных COVID-19.
Всего с начала пандемии выздоровели от коронавируса 163 768 украинцев, умерли - 7 375 больных.
Угроза взрыва в Киеве
В центре Киева мужчина угрожал подорвать ресторан. Патрульная полиция выехала на место происшествия. Преступника уже задержали.
Подорожание газа
С ноября в Украине поставщики газа поднимают тарифы на газ для населения. В разных регионах цены на газ варьируются от 6 до почти 9 гривень за куб.
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