У украинцев есть возможность отказаться от поставщика, тарифы которого будут слишком высокими.

С ноября в Украине поставщики газа поднимают тарифы на газ для населения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Как говорится в сюжете, в разных регионах цены на газ варьируются от 6 до почти 9 гривен за куб.

Как предупреждают эксперты, это подорожание может быть не последним.

На сегодня населению газ поставляют около 50 компаний, большинство из которых уже объявили о повышении тарифов.

Как заявил директор ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украина» Максим Рабинович, повышение тарифов – это исключительно сезонное явление.

«Цена на мировых европейских хабах в отопительный сезон растет, это абсолютно нормальная практика», - отметил Рабинович.

Как говорится в сюжете, у украинцев есть возможность отказаться от поставщика, тарифы которого будут слишком высокими. Для этого нужно написать соответствующее заявление и указать нового желаемого поставщика.

В Минсоцполитики говорят, что подорожание газа не ударит по получателям субсидий. Если получатели помощи не увеличивали свои доходы и не зафиксирован рост пенсий или зарплат в их семьях, этой зимой они будут платить за газ столько же, как и в прошлом сезоне.

Рынок газа

С 1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании «Нафтогаз Украины» для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой «Нафтогазом» цене.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в сентябре 2020 года составила 140,54 долл. за тысячу кубометров, что на 32,5% больше, чем в августе 2020 года.

Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предложили населению в октябре покупать газ по цене от 4,7 до 6,8 грн за куб. м, при этом минимальная цена газа на 7,1% больше, чем месяцем ранее, а максимальная уменьшилась на 2%.

Весной 2020 года после заключения транзитного контракта между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" цены на газ на европейском рынке начали стремительно падать. Летом цена достигала 80 долл. за тысячу куб. м, тогда как в январе 2020 года средняя цена импортного природного газа в Украине составляла 175,26 долл. за тыс. куб. м.

В начале сентября 2020 года Кабинет министров на своем заседании в пятницу утвердил проект закона, согласно которому у Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), забирают право устанавливать тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение с передачей этой функции местным советам.

В октябре 2020 года аналитики прогнозировали рост цены на газ для украинцев.

20 октября 2020 года глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил о том, что тарифы на газ для населения в Украине будут расти.

27 октября 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" объявил об установлении цены на газ для населения в ноябре 2020 году на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

28 октября 2020 года Кабмин изменил порядок расчета тарифов на тепло.

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Автор: УНИАН