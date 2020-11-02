С ноября в Украине поставщики газа поднимают тарифы на газ для населения.
Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.
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Как говорится в сюжете, в разных регионах цены на газ варьируются от 6 до почти 9 гривен за куб.
Как предупреждают эксперты, это подорожание может быть не последним.
На сегодня населению газ поставляют около 50 компаний, большинство из которых уже объявили о повышении тарифов.
Как заявил директор ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украина» Максим Рабинович, повышение тарифов – это исключительно сезонное явление.
«Цена на мировых европейских хабах в отопительный сезон растет, это абсолютно нормальная практика», - отметил Рабинович.
Как говорится в сюжете, у украинцев есть возможность отказаться от поставщика, тарифы которого будут слишком высокими. Для этого нужно написать соответствующее заявление и указать нового желаемого поставщика.
В Минсоцполитики говорят, что подорожание газа не ударит по получателям субсидий. Если получатели помощи не увеличивали свои доходы и не зафиксирован рост пенсий или зарплат в их семьях, этой зимой они будут платить за газ столько же, как и в прошлом сезоне.
Рынок газа
- С 1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.
- Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании «Нафтогаз Украины» для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой «Нафтогазом» цене.
- Средняя цена импортного природного газа в Украине в сентябре 2020 года составила 140,54 долл. за тысячу кубометров, что на 32,5% больше, чем в августе 2020 года.
- Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предложили населению в октябре покупать газ по цене от 4,7 до 6,8 грн за куб. м, при этом минимальная цена газа на 7,1% больше, чем месяцем ранее, а максимальная уменьшилась на 2%.
- Весной 2020 года после заключения транзитного контракта между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" цены на газ на европейском рынке начали стремительно падать. Летом цена достигала 80 долл. за тысячу куб. м, тогда как в январе 2020 года средняя цена импортного природного газа в Украине составляла 175,26 долл. за тыс. куб. м.
- В начале сентября 2020 года Кабинет министров на своем заседании в пятницу утвердил проект закона, согласно которому у Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), забирают право устанавливать тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение с передачей этой функции местным советам.
- В октябре 2020 года аналитики прогнозировали рост цены на газ для украинцев.
- 20 октября 2020 года глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил о том, что тарифы на газ для населения в Украине будут расти.
- 27 октября 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" объявил об установлении цены на газ для населения в ноябре 2020 году на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).
- 28 октября 2020 года Кабмин изменил порядок расчета тарифов на тепло.
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