Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас ведется бой за имидж Украины, необратимость изменений и невозврат в прошлое.

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам от партии "Слуга народа" и заявил, что время разговоров, уговоров и мягкости закончилось, нужно принять "жесткие решения" в отношении Конституционного суда.

Об этом говорится в его аудиообращении к депутатам из фракции "Слуга народа", которое есть в распоряжении УНИАН.

"В жизни иногда бывает время, когда нужно делать сложный, но обязательный выбор, когда нельзя отсидеться где-то за спинами или сделать вид, что меня это не касается. Странное поведение судей Конституционного суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство вновь, как система прозрачных правил и договоренностей, прекратит свое существование. Или мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое слово – нет! Нет лжи!", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что "чуть больше года назад нам удалось шокировать всю эту старую коррупционную политику. Мы пришли с надеждой, мы взяли на себя определенные обязательства. Мы сказали, что мы будем другими".

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"Но за это время они смогли частично восстановить свои силы и попытаться вернуть нас назад - в лагерь большой коррупции. Не сомневаюсь, что вас будут сейчас активно раскачивать, предлагать богатые привилегии, соблазнять деньгами, связями. Это же традиция старой Украины - решать что-то под столами. Ломать и соблазнять вас будут даже некоторые из депутатов нашей фракции, к сожалению. Однако позволю нам всем кое-что напомнить: а помните ли вы, как все начиналось? Как мало кто верил, что можно идти против всех - против системы, против традиции? Мы верили в то, что сможем, мы становились командой, в том же Трускавце - мы разные, но мы все-таки одно целое", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что иногда приходится делать крайне сложный выбор. Зеленский отметил, что ведется бой не против Конституционного суда Украины, а за имидж Украины, за ее репутацию, за необратимость изменений и невозврат "во вчерашний день".

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"Это разве не стоит того, чтобы стать настоящими и сильными. Сейчас все смотрят на нас, и мы или докажем, что являемся настоящей партией, которая умеет объединяться, или докажем, что такие, как все, - легко распадаемся на фракции и легко продаемся. Зная каждого из вас лично, не верю в это. Очевидно, что по итогам сегодняшних ваших решений, голосований, будем принимать глобальные решения, попробуем жестко перезагрузить всю систему, так как время разговоров закончилось, закончилось время уговоров и мягкости, нужно принять жесткие решения в отношении Конституционного суда. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб. Свое право брать на себя ответственность и платить любую цену я доказал лично еще задолго до президентства, поэтому могу открыто смотреть каждому из вас в глаза", - подчеркнул глава государства.

Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" будут обсуждаться различные варианты выхода из конституционного кризиса. Депутаты от "Слуги народа", среди прочего, будут обсуждать президентский проект закона о прекращении полномочий судей Конституционного суда.

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Автор: Константин Гончаров