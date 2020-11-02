Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам от партии "Слуга народа" и заявил, что время разговоров, уговоров и мягкости закончилось, нужно принять "жесткие решения" в отношении Конституционного суда.
Об этом говорится в его аудиообращении к депутатам из фракции "Слуга народа", которое есть в распоряжении УНИАН.
"В жизни иногда бывает время, когда нужно делать сложный, но обязательный выбор, когда нельзя отсидеться где-то за спинами или сделать вид, что меня это не касается. Странное поведение судей Конституционного суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство вновь, как система прозрачных правил и договоренностей, прекратит свое существование. Или мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое слово – нет! Нет лжи!", - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что "чуть больше года назад нам удалось шокировать всю эту старую коррупционную политику. Мы пришли с надеждой, мы взяли на себя определенные обязательства. Мы сказали, что мы будем другими".
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"Но за это время они смогли частично восстановить свои силы и попытаться вернуть нас назад - в лагерь большой коррупции. Не сомневаюсь, что вас будут сейчас активно раскачивать, предлагать богатые привилегии, соблазнять деньгами, связями. Это же традиция старой Украины - решать что-то под столами. Ломать и соблазнять вас будут даже некоторые из депутатов нашей фракции, к сожалению. Однако позволю нам всем кое-что напомнить: а помните ли вы, как все начиналось? Как мало кто верил, что можно идти против всех - против системы, против традиции? Мы верили в то, что сможем, мы становились командой, в том же Трускавце - мы разные, но мы все-таки одно целое", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что иногда приходится делать крайне сложный выбор. Зеленский отметил, что ведется бой не против Конституционного суда Украины, а за имидж Украины, за ее репутацию, за необратимость изменений и невозврат "во вчерашний день".
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"Это разве не стоит того, чтобы стать настоящими и сильными. Сейчас все смотрят на нас, и мы или докажем, что являемся настоящей партией, которая умеет объединяться, или докажем, что такие, как все, - легко распадаемся на фракции и легко продаемся. Зная каждого из вас лично, не верю в это. Очевидно, что по итогам сегодняшних ваших решений, голосований, будем принимать глобальные решения, попробуем жестко перезагрузить всю систему, так как время разговоров закончилось, закончилось время уговоров и мягкости, нужно принять жесткие решения в отношении Конституционного суда. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб. Свое право брать на себя ответственность и платить любую цену я доказал лично еще задолго до президентства, поэтому могу открыто смотреть каждому из вас в глаза", - подчеркнул глава государства.
Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
- 28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.
- Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.
- Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
- Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" будут обсуждаться различные варианты выхода из конституционного кризиса. Депутаты от "Слуги народа", среди прочего, будут обсуждать президентский проект закона о прекращении полномочий судей Конституционного суда.
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