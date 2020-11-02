Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в 12.00 Большая палата Конституционного суда будет рассматривать представление депутатов относительно положений Конституции, касающихся земли.

Запланированное на сегодня собрание судей Конституционного суда отменено.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил во время Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов.

"В 11 часов сегодня было отменено общее собрание судей, и была с нарушением всех процедур изменена повестка дня работы Конституционного суда Украины ... В 12 часов начнется пленарное заседание Палаты Конституционного суда Украины, где будет продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений первого предложения части первой статьи тринадцатой, части первой статьи четырнадцатой Конституции Украины - то, что касается толкования относительно земли", - сказал Стефанчук.

Он также высказался за то, чтобы парламент на этой неделе доукомплектовал вакантные должности в Конституционном суде.

Ранее на сайте КС было обнародовано сообщение о назначении на 11:00 2 ноября в Конституционном собрания судей. Дополнительной информации по поводу того, о чем пойдет речь на собрании, не сообщалось.

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Автор: Таня Поляковская