По словам президента, последнее скандальное решение Конституционного суда является "прямым и быстрым путем к кровопролитию".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если не остановить хаос, который "творит за деньги Конституционный суд", произойдет противостояние на улицах.

Об этом говорится в его аудиообращении к членам фракции "Слуга народа", которым располагает УНИАН.

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"Знаю, что сегодня рядом со мной стоит мощная команда своих. Речь сейчас о личном выборе каждого из вас - либо вы сила, либо десяток групп по различным интересах. Верю, что мы должны выйти из ситуации победителями, потому что мы на стороне людей, на стороне правды, на стороне прогресса. История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон, надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь, будет другое решение. Но пока могу сказать только одно: последнее решение Конституционного суда, эти скандальные отмены фундаментальных законов - прямой и быстрый путь к кровопролитию", - заявил Зеленский.

При этом он предупредил, что последнее решение Конституционного суда может привести к противостоянию на улицах.

"Если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ от общества будет жесткой, но справедливой. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", - подчеркнул президент.

Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" будут обсуждаться различные варианты выхода из конституционного кризиса. Депутаты от "Слуги народа", среди прочего, будут обсуждать президентский проект закона о прекращении полномочий судей Конституционного суда.

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Автор: Константин Гончаров