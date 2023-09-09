К тому же парень плохо видит - он с детства является инвалидом по зрению.

Блогер Павел Поламарчук обнародовал данные об Александре Денисенко из Шостки. Парень не имеет кисти, но несмотря на это его хотят отправить на фронт.

Кроме того, по данным блогера парень с детства является инвалидом по зрению и имеет актуальные документы об инвалидности второй группы, которые в первый же визит предоставил ТЦК и СП. Поламарчук отметил, что согласно украинскому законодательству, ему должны предоставить отсрочку и не мобилизовать. "Но Сумской областной ТЦК и СП по полному беспределу не принял во внимание документы об инвалидности, и давлением и введением в заблуждение отправил Александра на ВЛК", - отметил блогер и добавил, что там Александра врачи признали ограниченно годным.

"Военкомы ему сказали что "мы не будем смотреть на твои справки, они сейчас ничего не значат" и "пойдешь в армию и у тебя будет легкая работа"... Друзья, это ад", - поделился эмоциями блогер.

"Когда я с ним переписывался, чтобы получить все подтверждения, у него был один просмотр видео в тикток и шесть лайков под постом в ФБ. То есть, никакой огласки и публичности - что сейчас являются единственными способами защиты от произвола. И в переписке с ним сквозило полное отчаяние от беззакония и несправедливости", - поделился подробностями Поломарчук.

Блогер отметил, что вокруг в той же Шостке - "тысячи блатных сынков и с двумя кистями, и с двумя глазами", но они "забронированы", "непригодны" и "инвалиды" и не будут мобилизованы, а реального инвалида - пытаются.

"Потому что 5-7 тысяч долларов или связи кумовьев и сватов решают. А реальное состояние здоровья - нет. Поэтому он - как жертва на заклание, без всякой надежды на справедливость", - написал блогер.

"Инвалид 2 группы с детства, лицо с инвалидностью, без кисти (анатомическая культя) и с анатомическим повреждением глаза, с генетическими недостатками, со всей реальной документацией, внесенной в базы МСЭК и реестры - вопреки абзацу четвертому 23 статьи закона о мобилизации и мобизилизационной подготовке, вместо предоставления законной отсрочки - будет мобилизован", - подытожил блогер.

Работа ТЦК и СП в Украине

На работу ТЦК и СП начали сетовать некоторое время назад, поскольку они пытаются мобилизовать всех подряд. Так, 17 августа стало известно, что призывник из Одесской области Борис Глушак умер в первый день службы. Как тогда рассказала мать умершего Валентина Глушак, ее сын, хоть и не имел официального статуса человека с инвалидностью, но с 11-летнего возраста находился на диспансерном учете с диагнозом "задержка психического развития". У парня была эпилепсия и пр этом он выпивал.

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