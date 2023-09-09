Блогер Павел Поламарчук обнародовал данные об Александре Денисенко из Шостки. Парень не имеет кисти, но несмотря на это его хотят отправить на фронт.
Кроме того, по данным блогера парень с детства является инвалидом по зрению и имеет актуальные документы об инвалидности второй группы, которые в первый же визит предоставил ТЦК и СП. Поламарчук отметил, что согласно украинскому законодательству, ему должны предоставить отсрочку и не мобилизовать. "Но Сумской областной ТЦК и СП по полному беспределу не принял во внимание документы об инвалидности, и давлением и введением в заблуждение отправил Александра на ВЛК", - отметил блогер и добавил, что там Александра врачи признали ограниченно годным.
"Военкомы ему сказали что "мы не будем смотреть на твои справки, они сейчас ничего не значат" и "пойдешь в армию и у тебя будет легкая работа"... Друзья, это ад", - поделился эмоциями блогер.
"Когда я с ним переписывался, чтобы получить все подтверждения, у него был один просмотр видео в тикток и шесть лайков под постом в ФБ. То есть, никакой огласки и публичности - что сейчас являются единственными способами защиты от произвола. И в переписке с ним сквозило полное отчаяние от беззакония и несправедливости", - поделился подробностями Поломарчук.
Блогер отметил, что вокруг в той же Шостке - "тысячи блатных сынков и с двумя кистями, и с двумя глазами", но они "забронированы", "непригодны" и "инвалиды" и не будут мобилизованы, а реального инвалида - пытаются.
"Потому что 5-7 тысяч долларов или связи кумовьев и сватов решают. А реальное состояние здоровья - нет. Поэтому он - как жертва на заклание, без всякой надежды на справедливость", - написал блогер.
"Инвалид 2 группы с детства, лицо с инвалидностью, без кисти (анатомическая культя) и с анатомическим повреждением глаза, с генетическими недостатками, со всей реальной документацией, внесенной в базы МСЭК и реестры - вопреки абзацу четвертому 23 статьи закона о мобилизации и мобизилизационной подготовке, вместо предоставления законной отсрочки - будет мобилизован", - подытожил блогер.
Работа ТЦК и СП в Украине
На работу ТЦК и СП начали сетовать некоторое время назад, поскольку они пытаются мобилизовать всех подряд. Так, 17 августа стало известно, что призывник из Одесской области Борис Глушак умер в первый день службы. Как тогда рассказала мать умершего Валентина Глушак, ее сын, хоть и не имел официального статуса человека с инвалидностью, но с 11-летнего возраста находился на диспансерном учете с диагнозом "задержка психического развития". У парня была эпилепсия и пр этом он выпивал.