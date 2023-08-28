Мобилизация в Украине продолжается - рассказываем, кого могут призвать с 1 сентября 2023 и где будут выдавать больше повесток.

В Украине снова продлили военное положение - до 15 ноября 2023 года. Это значит, что военнообязанные украинцы и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации. Кого могут призвать на службу в армию, кто может пойти исключительно по собственному желанию, а также будет ли в Украине усиленная мобилизация - рассказываем в материале.

Кого могут мобилизовать в Украине в сентябре 2023

Как и раньше, прежде всего повестки в сентябре 2023 будут получать военнообязанные с боевым опытом, а уже потом - люди с определенными специальностями (водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу - инструкторы и стрелки, IT-специалисты).

Кого могут мобилизовать:

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пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

снятых и исключенных с военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК (военно-врачебной комиссии), не совершавших тяжких преступлений.

По собственному желанию пойти на службу могут:

призывники от 18 до 27 лет, которые ранее не проходили срочную службу - они могут подписать контракт с ВСУ;

женщины, которые пригодны по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью и те, кто имеют право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам - с прохождением службы по месту проживания.

Также добровольно пополнить ряды ВСУ могут граждане других стран, которые хотят защищать Украину.

Усиленная мобилизация в Украине - что это такое

23 августа 2023 года на пресс-конференции во время "Крымской платформы" президент Украины Владимир Зеленский заговорил об усилении мобилизации, с просьбой о которой к нему обратились военные. Тогда президент заявил, что прежде стоит навести порядок с военкоматами и ВЛК и лишь потом говорить о том, как увеличивать мобилизацию:

Очень важно понимать, кто это делает и как. Поэтому вопрос военкоматов очень важен, вопрос ВЛК - очень важен. Надо очень быстро навести порядок, а потом уже начать или начинать разговор о том, чтобы увеличивать, как, кем, чем.

По мнению юристов, в случае, если парламент решит усилить мобилизацию, то могут пересмотреть нормы, предоставляющие отсрочку от службы определенной категории студентов. Например, начнут призывать тех, кто получает второе или третье образование после 30 лет и поступал в учебные заведения в 2022 году после введения военного положения.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что несмотря на призыв военного командования к президенту Украины разрешить мобилизовать больше людей на войну, изменений к мобилизации не произойдет. Он не отрицает, что дополнительный призыв может состояться, но в соответствии с утвержденными 24 февраля 2022 года нормами. Эксперты прогнозируют, что усиленные меры по оповещению могут коснуться рабочих мест военнообязанных.

Кому предоставляется отсрочка от мобилизации

Ранее украинское правительство расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы. Мы рассказывали о том, кому теперь положена отсрочка от мобилизации и что делать, если ТЦК незаконно отказывает в отсрочке.

Мобилизация в Украине 2023 - отказ от военной службы и повестка от дворника

Также в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №9566, который предусматривает отказ от военной службы в военное время.

Что предлагает этот законопроект: мотивированные граждане, готовые и способные защищать страну с оружием в руках - идут ее защищать, а тех, кто не хочет/не может, или не готов служить в ВСУ, будут призывать на работу на предприятия оборонного или других секторов экономики, на общественно полезные работы на договорных условиях. Оплата труда предполагается не ниже минимальной заработной платы.

Обязательная работа не будет распространяться на тех, кто трудоустроен официально (на не менее 0,75 ставки) или предпринимателей (которые платят налоги).

Этот же законопроект предлагает сделать коммунальщиков - дворников, управляющих домами, работников ЖЭК, консьержей и владельцев жилых зданий - уполномоченными выдавать повестки. Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении Верховной Рады.

Кто может выехать из Украины с 1 сентября

Как и ранее, покидать страну во время военного положения и мобилизации военнообязанные украинцы не могут. Но есть ряд исключений из этих правил. Например, мужчины до 18 и после 60 лет. Ранее мы подробно рассказывали о том, кто имеет право на выезд за границу 2023.

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