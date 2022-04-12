Местные жители разыскивают под разрушенными домами людей, убирают улицы.

В Киевской области спасатели, волонтеры и все неравнодушные люди вышли разбирать завалы. Местные жители разыскивают под разрушенными домами людей, убирают улицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. В частности, люди вышли помогать спасателям в Бородянке и Гостомеле.

"Страна становится сильнее, когда становятся сильнее ее граждане. Сегодня в Бородянке и Гостомеле люди абсолютно разных профессий бок о бок со спасателями разбирают завалы, ищут людей, убирают улицы. Другие города на очереди после того, как очистим территории от мин и снарядов. Спасибо вам, Нация Героев", — отметили в ГСЧС Украины.

Между тем, в Ирпене расчистили около 20% улиц. По словам городского председателя Александра Маркушина, коммунальным службам в этом сегодня помогали почти 300 волонтеров.

Ранее волонтеров просили приходить на Троицкую улицу, 21 (КП УЖКХ "Ирпень") где можно узнать, что делать. Все желающие подключиться к разборам завалов, по возможности, могут брать с собой ведра, лопаты, веники, рукавицы.

Как сообщал УНИАН, за 6 дней более 8 тыс. граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями. Как сообщили в пресс-службе МВД, больше половины желающих - из Киева и Киевской области. Добровольцев предупредили, что привлечь всех одновременно возможности нет, поскольку это опасно - территория, где были обстрелы, часто бывает заминирована.

Вас также могут заинтересовать новости: