В столице Украины вечером качество воздуха было в пределах нормы, отметили в Киевской городской государственной администрации.

В Киеве возможно задымление в связи с пожарами в области, в частности в Зоне отчуждения, но сейчас качество воздуха в городе находится в пределах нормы.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Государственное агентство Украины по управлению Зоной отчуждения сообщает, что радиационный фон находится в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева как от пожаров в Зоне отчуждения, так и от пожаров возле Иванкова и с. Страхолесье за пределами Зоны отчуждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами из-за последствий оккупации - похищение и уничтожение большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин.

"По состоянию на 17:00 качество воздуха на правом и на левом берегах столицы находится в пределах нормы. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено", - говорится в сообщении.

В то же время городская власть призывает киевлян в случае задымления закрывать окна и по возможности не находиться на открытом воздухе. Кроме того, при наличии, следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

"По советам специалистов, в случае задымления необходимо делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу", - отметили в КГГА.

Напомним, 17 мая вблизи с. Страхолесье Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. В 02:10 сегодня, 18 мая, пожар был локализован на площади 45 га. По состоянию на 09:00 наблюдалось тление сухой травы и пней.

Кроме того, 18 мая Государственное агентство Украины по управлению Зоной отчуждения сообщило, что в Чернобыльской зоне горит лес в лесничестве Опачичском.

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