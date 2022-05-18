Пожар охватывает более 1 тыс. 500 га в районе КПП "Зеленый мыс".

В Чернобыльской зоне отчуждения горит лес в Опачичском лесничестве.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook.

"На данный момент имеем крупнейший за текущий год пожар масштабом более 1 500 га в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачичском лесничестве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями российской оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин.

При этом, радиационное состояние - в пределах контрольных уровней.

В госагентстве сообщили, что возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева как от пожаров в зоне отчуждения, так и от имеющихся пожаров возле Иванкова и с. Страхолесье за пределами зоны отчуждения.

Как сообщал УНИАН, 17 мая вблизи с. Страхолесье Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. В 02:10 18 мая пожар был локализован на площади 45 га. По состоянию на 09:00 наблюдалось тление сухой травы и пней.

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