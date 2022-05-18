Пожарные возле села Страхолесье спасли местную жительницу.

Мощный лесной пожар вспыхнул в Вышгородском районе Киевской области. Спасатели локализовали возгорание на площади 45 гектаров.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"17 мая вблизи с. Страхолесье Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. Во время пожара наши огнеборцы спасли местную жительницу. Уже в 02:10 18 мая пожар был локализован на площади 45 га", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 наблюдалось тление сухой травы и пней. К борьбе с огнем привлекли 16 спасателей и четыре единицы техники. Отмечается, что при тушении пожара возле села Страхолесье спасли местную жительницу.

Заместитель начальника главного управления ГСЧС Киевской области Богдан Данилюк в эфире всеукраинского телемарафона рассказал, что рассматриваются две основные причины возникновения пожаров.

"Первая возможная причина – во время временной оккупации отдельных районов российские войска установили очень много растяжек, мин и сигнальных ракет. Со стороны зоны отчуждения есть много животных, которые могут стать причиной срабатывания сигнальных ракет, из-за чего и происходит возгорание лесной подстилки. Учитывая, что длительное время сохранялась жаркая и сухая погода, а также порывы ветра, то огонь очень быстро распространился", - объяснил представитель ГСЧС.

Кроме того, он указал, что есть случаи, когда население самовольно поджигает сухостой, что также приводит к быстрому распространению огня, уничтожению больших лесных массивов и населенных пунктов.

Стоит отметить, что жители Киева и области со вчерашнего дня чувствовали запах гари и загрязненный воздух. Сегодня, 18 мая, в столице и области идет дождь, что способствовало улучшению качества воздуха.

По данным сервиса iqair, угрозы для здоровья человека сейчас нет.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице ухудшилось качество воздуха, потому что продолжается ликвидация пожаров в экосистемах Киевской области. Наблюдалось тление торфяников в Бучанском районе.

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