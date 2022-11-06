Россияне вывезли из музея несколько фур экспонатов и оргтехники.

Российские оккупанты разграбили Херсонский художественный музей под видом "эвакуации". Оттуда вынесли экспонаты и даже оргтехнику.

Как сообщается на странице Херсонского художественного музея в Facebook так называемая "эвакуация" музея продолжалась с 31 октября по 3 ноября 2022 года.

"Херсонский художественный музей разграблен российскими оккупантами. Это по-ихнему называется "эвакуация", по-нашему — мародерство под лозунгами "сохранения культурных ценностей". С 31 октября по 3 ноября оккупантская "власть" завезла в музей три-четыре десятка человек, которые выносили произведения искусства и оргтехнику — все, что видели, все, до чего дотягивались их загребущие руки. О деликатном отношении к старинным раритетам речь даже не идет – картины не запаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в какое-то тряпье", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что 1 ноября оккупанты погрузили и вывезли в сопровождении вооруженных автоматами людей в гражданском три фуры и школьный автобус. 2 ноября россияне похитили еще 2 фуры имущества, а 3 ноября забирали остатки автобусом и уже без вооруженной охраны.

"При похищении одной из лучших коллекций Украины вокруг музея стояли блокпосты. Надеемся в ближайшее время узнать, что именно было незаконно вывезено за четыре дня, но в том, что самое ценное (XVII-XIX ст.) забрали в первую очередь, сомнений нет. Груз был направлен в Крым, но не факт, что это последний пункт назначения", – подчеркнули в музее.

Руководила так называемой "эвакуацией" музея псевдо-директор Наталья Десятова, известная в Херсоне как певица из кафе "Театральное".

"К сожалению, помогали ей и некоторые сотрудники музея, которые согласились работать на россиян. По мнению действующей директора музея Алины Доценко, в Крыму "принимают" коллекцию Херсонского художественного музея тоже бывшие его подчиненные — Наталья Кольцова и Инна Буренко, которые заблаговременно "эвакуировались", – добавили в сообщении.

Похищение имущества на оккупированных территориях

15 октября 2022 года Министерство информационной политики и культуры Украины предупредило, что российские власти под предлогом "эвакуации" могут ограбить крымские музеи и учреждения других временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, российские оккупанты вывезли из Херсона останки князя Григория Потемкина после того, как украли памятники Александру Суворову и Федору Ушакову.

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