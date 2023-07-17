Сначала эвакуированных разместят в Харькове.

Из-за опасности из 9 населенных пунктов Волчанской территориальной общины Харьковской области в обязательном порядке эвакуируют детей.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона. "Мы на Совете обороны области приняли решение об обязательной эвакуации детей... Мы должны вывезти 194 ребенка", - уточнил детали Синегубов.

Он добавил, что людей вывезут в Харьков, а дальше будут спрашивать, где бы они хотели быть. "Мы ставим в приоритет (выезд) за пределы Харьковской области, но люди не хотят выезжать дальше, чем город Харьков. У нас места зарезервированы как по городу Харьков, так и по другим областям – Полтавская, Ривненская и другие области", рассказал он и добавил, что люди выезжают неохотно.

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Однако, по словам Синегубова, эти населенные пункты ежедневно обстреливают и среди мирного населения часто бывают раненые.

Обязательная эвакуация в Украине

Обязательная эвакуация сначала распространялась только на Донецкую область. Затем ее ввели еще в трех областях.

А 11 июля началась эвакуация жителей отдельных районов Сумской области. Местные власти подчеркнули, что эвакуация будет проходить по желанию. Насильно никто никого не будет вывозить. С 15 июля эвакуироваться из Сумской области можно бесплатно на специальном эвакуационном поезде.

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