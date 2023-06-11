Двух мужчин спасли прямо с верхушки дерева.

С оккупированного левого берега Херсонщины несмотря на обстрелы оккупантов по состоянию на сегодня удалось эвакуировать 112 человек, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.

"Из того ада, который оккупанты устроили на левом берегу, сегодня спасли двух мужчин. Спасаясь от подтопления, они взобрались на дерево, где их нашли и эвакуировали на правобережье. Сейчас они в больнице, у них диагностировали переохлаждение... На сегодня из левобережья удалось вытащить 112 человек, из которых 54 женщины и 7 детей", - сказал он.

По словам Прокудина, ситуация на Херсонщине очень тяжелая, поскольку оккупанты хотят сорвать спасательную операцию в регионе и безжалостно обстреливают территорию, где продолжается эвакуация.

"Сегодня террористы открыли огонь по трем лодкам, которыми спасали 21 человека с затопленного левого берега. Практически все пожилые и маломобильные. Три человека погибли, еще 10 получили ранения, из них двое правоохранители", - сказал глава ОВА.

По его словам, площадь затопления уменьшилась вдвое - сейчас она составляет 77 квадратных километров. Сейчас средний уровень воды - 3,93 м, и эта цифра продолжает уменьшаться. Подтопленными остаются 46 населенных пунктов: 32 на правом берегу и 14 на левобережье.

Эвакуация на левом берегу Херсонщины - что надо знать

Враг, стремясь увеличить негативные последствия подрыва Каховской дамбы, убивает тех, кто пытается спастись из захваченного и затопленного левобережья. РФ также наносила удары по деоккупированному правобережью Херсонщины в то время, как продолжалась эвакуация.

ООН, пообещавшая помочь спасти людей с оккупированной территории, проваливает эвакуацию, утверждая, что запросила у РФ доступ на захваченные земли, но до сих пор его не получила.

11 июня армия РФ атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине, затопленного в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что из-за обстрела лодки пострадали 13 человек. Трое из них погибли, в частности, 74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину. Прокуратура позднее сообщила, что пострадали 23 человека.

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