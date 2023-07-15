Из Сум в Киев запустили бесплатный эвакуационный поезд.

С сегодняшнего дня, 15 июля, эвакуироваться из Сумской области можно бесплатно на специальном эвакуационном поезде. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Как сообщается, первый эвакуационный поезд Сумы-Киев отправился сегодня. Он будет курсировать ежедневно - из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.

В министерстве также отметили, что на вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину по прибытию 3 тысячи гривень для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривень для всех других лиц.

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Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

По вопросам эвакуации можно обращаться по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48.для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Из-за постоянных обстрелов со стороны России с января месяца погибли по меньшей мере 35 мирных жителей Сумской области. Из-за этого было принято решение об эвакуации людей из пятикилометровой пограничной зоны, где людям часто приходится выживать без света, магазинов, школ и больниц.

Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не подвергать жителей опасности.

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