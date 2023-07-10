Из-за постоянных обстрелов со стороны России с января месяца погибли 35 гражданских людей.

Из-за постоянных обстрелов России и гибели гражданских людей Совет обороны Сумщины принял решение об эвакуации людей из пятикилометровой пограничной зоны.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Глава ОВА Владимир Артюх отмечает, что это необходимость, которая назрела уже давно.

"Постоянные артиллерийские обстрелы приграничных громад, интенсивность которых в последнее время существенно увеличилась, разрушают инфраструктуру, объекты обеспечения жизнедеятельности, частные дома. А главное - гибнут наши люди. Если всего с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибло 35 гражданских лиц, то за последний месяц - 17 человек, из которых 1 ребенок, были убиты российскими войсками в приграничных громадах области", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что людям там приходится выживать неделями, а то и месяцами без света, а также часто там не работают магазины, школы, больницы, потому что невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства.

В ОВА отмечают, что враг намеренно обстреливает даже ремонтные бригады - недавно погибли работники "Сумыоблэнерго", которые выехали на ремонт поврежденной линии электропередач.

В сообщении сказано, что гражданских людей убивают и российские ДРГ. "Дерзкое убийство лесников в Свесской громаде и жителей Шалыгинской громаді - дело рук российских ДРГ, которые в последнее время все чаще заходят на нашу территорию. Нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет нашим военным эффективно реагировать на вражеские действия, адекватно действовать в ответ, ведь это будет подвергать гражданских еще большей опасности", - отмечает Артюх.

Областная военная администрация готовит распоряжения по эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины, а все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий и взаимодействия всех служб, отработаны.

"Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу ни единого шанса осуществить провокацию и подвергнуть наших жителей опасности", - сказано в сообщении.

В сообщении не называется дата начала эвакуации, а лишь сказано, что она начнется только после того, как каждой семье, каждому жителю приграничья будут разъяснены их права, обеспечены необходимые средства и ресурсы, а также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению.

Война в Украине - ситуация на Сумщине

Как сообщал УНИАН, 3 июля российская ДРГ предприняла попытку проникновения на территорию Сумской области.

Оперативное командование "Север" сообщило, что 3 июля стало известно о гибели двух жителей пограничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства

В командовании в очередной раз призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, которые находятся в близости к врагу.

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