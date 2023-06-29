Сергей Наев заверил, что власти на местах знают алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Сумское направление остается наиболее опасным в Северной операционной зоне.

"Почти ежедневно пограничные населенные пункты страдают от обстрелов вражеских сил. Враг палит из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня. Находясь в одном из населенных пунктов, лично убедил семью пожилого возраста срочно уехать, потому что была непосредственная опасность. Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины уехать", - написал он.

Наев заверил, что власти на местах знают алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий.

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"Пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь! А Силы обороны продолжат защищать украинскую землю", - добавил он.

Ситуация на Сумщине - детали

26 июня в результате очередного обстрела села Мирополье на приграничные Сумщины погибла женщина. Враг бил по деревне из артиллерии и попал в ее дом.

Раньше российские захватчики убили в Сумской области семерых работников Гослесхоза. В течение 13 июня войска Российской Федерации совершили 21 обстрел приграничья, всего было зафиксировано 101 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская громады.

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