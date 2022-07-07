Подоплека возникшего скандала очень банальная, утверждает журналист.

Решение насчет введения запрета на перемещение военнообязанных в Украине без разрешения территориального центра комплектования и социальной поддержки "протолкнула" группировка военкомов без адекватной проработки юристами, поэтому текст документа такой "корявый".

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному сказали, что с документом все в порядке, и он его подписал, поделился в Telegram журналист Юрий Романенко, ссылаясь на сведения источников из Генерального штаба ВСУ.

По его сведения, Залужного подставили его же люди.

"…Подоплека скандала оказалась очень банальной. Около месяца назад в Киеве задержали сотрудника ГШ, который в пьяном виде устроил стрельбу в спальном районе столицы. Этот стрелок - главный юрист Генштаба, начальник юридического управления. После его залета в юруправлении начался разброд и шатание", - поделился Романенко.

Журналист добавил, что этим воспользовалась группировка, которая лоббировала схему с порядком контроля военнообязанных.

"Эта группировка кадровиков - т.е. военкомов - протолкнула документ без адекватной проработки юристами… Зачем протолкнула догадайтесь сами… Фактически из-за интриг лоббистов одной схемы и недоработки аппарата ГШ, где должны были отфильтровать косяки, прежде чем давать на подпись, возник вселенский скандал… Т.е., главкома реально подставили его же люди", - подчеркнул Романенко.

Ранее УНИАН узнал, что в Украине решили фактически ограничить свободу перемещения военнообязанных - был разработан порядок предоставления разрешений на выезд за пределы места жительства.

Потом в Генштабе ВСУ сообщили, что военнообязанным для выезда за пределы областей, в которых они проживают, нужно получить разрешения в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Украинцы негативно отреагировали на такое нововведение. СМИ узнали, что президент Владимир Зеленский поручил отменить такое решение Генштаба.

Позже Валерий Залужный заявил, что приказ, которым вводился запрет военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов, отменили и отправили на доработку.

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