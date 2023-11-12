Педагог не учла ответ студентки на украинском.

В Днепре преподавательница государственного медицинского университета на занятии якобы требовала от своей студентки отвечать на русском языке, а когда та отказалась, педагог не учла ответ.

О языковом скандале рассказал предприниматель Андрей Табинский в соцсети. По словам предпринимателя, речь идет о паре "Пропедевтика внутренних болезней", которую преподает Новоженина Людмила Ивановна. Именно она запретила студентке третьего курса Магдалине Пельчар отвечать на украинском языке. Преподавательница требовала, чтобы девушка на ее практических занятиях говорила исключительно по-русски.

"Магдалина ответила, что этого языка не знает и на нем разговаривать не будет. На это преподавательница отреагировала с сарказмом – мол студентке в таком случае нужно идти учиться в Кембридж или Львов", – рассказал подробности скандала Табинский.

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Табинский поинтересовался, как руководство Днепровского медицинского университета отреагирует на такое поведение своей сотрудницы. В комментариях под постом люди подчеркивали, что "преподавательницу надо немедленно уволить и отправить в Россию". Среди комментаторов были и те, кто вступился за педагога.

Также там появился пост от пользователя Den Gasanov, который назвал все клеветой. Он описал ситуацию иначе, утверждая, что некоторые заявления и комментарии являются ложью, а упомянутая преподавательница – "настоящая патриотка Украины".

Языковые скандалы в Украине

Несколько дней назад языковед, преподавательница "Львовской политехники" и экс-депутат Верховной Рады от ВО "Свобода" Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами военных ВСУ, говорящих на русском языке.

Заявление Фарион вызвало резонанс в обществе. Военные, деятели культуры и спорта уже сказали, куда должен пойти лингвист со своими мыслями. А 7 ноября в Национальном университете "Львовская политехника" также прокомментировали скандальное высказывания преподавательницы кафедры украинского языка.

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