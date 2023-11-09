Министерство поддержало позицию студенческого сообщества, которое призвало правоохранителей вмешаться.

Министерство образования и науки отреагировало на скандальные заявления профессора-языковеда Ирины Фарион о русскоязычных военных. Ведомство поддерживает требования студентов не сотрудничать с людьми, которые не уважают защитников и защитниц Украины. Впрочем, в МОН подчеркнули, что решение о назначении и увольнении работников принимает сам вуз.

Об этом говорится в ответе министерства на журналистский запрос "Суспильного". В МОН отметили, что, помимо образовательной функции, университеты имеют задачу формировать личность и мировоззрение студента. Поэтому преподаватели должны не только передавать знания молодежи, но и воспитывать уважение к фундаментальным ценностям. Среди них - достоинство человека и уважение к украинским защитникам и защитницам. Для этого вузы должны выбирать в штат тех педагогов, которые сами являются носителями таких идей.

"Министерство поддерживает требования студентов к ЗВО не сотрудничать с людьми, которые не разделяют фундаментальные ценности, такие как достоинство человека и уважение к нашим защитникам и защитницам", - говорится в ответе на запрос.

В то же время МОН подчеркивает, что именно вузы самостоятельно назначают и увольняют с должности преподавателей и работников образования и несут ответственность за то, чтобы эти люди были "не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и моральных убеждений".

Руководитель центра коммуникаций Львовской политехники Наталья Павлишин заявила, что позиция вуза, которую обнародовали вечером 7 ноября, является неизменной. В заявлении говорится о том, что Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.

Позиция студентов Фарион

Студенты Национального университета "Львовская политехника" призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеды Ирины Фарион на предмет нарушения статьи об"оскорблении чести и достоинства военных ВСУ".

Студенты отмечают, что в Украине действительно есть проблема "насильственного обрусения веками, впрочем динамику украинизации трудно не заметить". Они уверены, что после победы государственная политика и сознание граждан должны будут довести процесс украинизации до конца.

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