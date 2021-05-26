По словам Кулебы, когда стало известно об украинских пациентах в медицинских учреждениях Беларуси, которые по состоянию здоровья могут вернуться на родину только самолетом, сразу начались переговоры с Минздравом.

Прорабатывается возможность возвращения самолетом украинских граждан, которые находятся на лечении в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.

«Что касается эвакуации граждан, то это мой принцип как министра, что мы никогда не оставим своих на произвол судьбы в любой точке мира, тем более в соседней Беларуси», - сказал он.

По словам Кулебы, когда стало известно об украинских пациентах в медицинских учреждениях Беларуси, которые по состоянию здоровья могут вернуться на родину только самолетом, сразу начались переговоры с Министерством здравоохранения. Он добавил, что это было сделано с целью «проанализировать все факторы и найти безопасный путь для возвращения наших граждан домой».

«Мы, конечно, над этим гуманитарным вопросом будем работать и никого не бросим один на один с проблемой», - заверил Кулеба.

Он добавил, что относительно оплаты трансплантации и лечения, то это вопрос к Минздраву.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Беларусью.

Украинским авиакомпаниям и самолетам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

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Автор: Надя Пришляк