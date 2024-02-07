Вадим Мазевич отметил, что его бригада имела большое количество западной техники, а бойцов готовили за рубежом.

Российские оккупанты готовились к контрнаступлению ВСУ еще до того, как об этом объявили в Киеве. Захватчики знали, какую технику Украина получит от партнеров.

"Я попал не в бригаду, а еще в полк. Мне предложили туда перевестись из одного из батальонов спецназначения, который в то время расформировали по неизвестным мне причинам. Потом мы поехали на обучение и уже оттуда вернулись в бригаду. Я выполнял роль разведчика", - рассказал командир батальона беспилотников 3-й ОШБр Вадим Мазевич в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что время формирования бригады было достаточно длительным, что негативно отразилось на настроениях бойцов.

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"Она формировалась из людей, которые набирались из других подразделений или высокомотивированных рекрутов, которые хотели воевать. И это время для них слишком большое было. В некоторых случаях это достаточно негативно отразилось на мотивации. Но в целом подразделение, которое выехало на "боевые", было достаточно мотивировано", - отметил защитник Украины.

При этом он указал, что его бригада имела большое количество западной техники, а бойцов готовили за рубежом.

"В целом нас готовили достаточно неплохо. Частично инструкторы помогали, а частично мы сами готовились - например, договаривались о курсах беспилотной авиации или РЭР. Некоторые в симуляционные центры ездили, чтобы отрабатывать из гранатометов работу с ПЗРК. Все были заняты работой. Была одна ситуация довольно интересная во время учений на Западе. Мы показали инструкторам видео, где воюют офицеры во время прямых боевых столкновений. И для них это было большое открытие, что офицеры у нас воюют, потому что у них выше сержантов уже никто не воюет. Я работал с бронированными автомобилями на базе Toyota. Это не совсем западная техника, а такие полуполицейские варианты авто. Они "не зашли" для тех дел, которые нам нужно было выполнять. А вот Bradley - это действительно современная боевая машина (для нас современная). Она нам много жизней сохранила за счет своей маневренности, бронирования и компоновки", - поделился Мазевич.

В то же время он уточнил, что противник готовился к контрнаступлению Украины до того, как об это все озвучили, потому что у них хорошо работала разведка. Военный подчеркнул, что оккупанты знали о наших машинах все - об их количестве, модификации, были даже фото, как они передвигались по Европе, знали, в каком техническом состоянии эти авто.

"Основной вывод - уровень подготовленности людей зависит не от того, сколько их учат, а насколько специализированно их учат под определенные задачи. Что имеется в виду? У нас уделяется много внимания уставу (и никто этого не отвергает), но надо учесть, что люди сейчас - в основном молодые командиры, которые приходят непосредственно на поле боя из учебных центров, и их нужно готовить не к службе в войсках, а к войне, и компетенция у них должна быть непосредственно для тех спецопераций, которые они будут выполнять. Нельзя взять спецназовца ССО и отправить его в окопы удерживать определенную позицию или, например, пехотинца, который еще вчера был поваром, баристой или врачом без офицерского звания, и сделать из него какого-то мегаштурмовика", - подытожил командир батальона беспилотников 3-й ОШБр.

Мобилизация в Украине - новый закон

30 января Кабмин передал в Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Документ предлагает, в частности, отменить срочной службы. Вместо нее в случае принятия законопроекта введут базовую военную подготовку для людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Кроме того, обязательная подготовка предусмотрена для всех новомобилизованных. Она продлится 2-3 месяца. Человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации.

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