По словам Черногоренко, это возможно, но есть нюансы.

Сейчас Минобороны Украины работает над тем, чтобы военнообязанные получили возможность оформлять отсрочку онлайн. Однако есть ряд данных, которых нет в электронных базах, поэтому этот процесс находится в активной разработке, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в интервью LIGA.net.

"Есть основания для отсрочки, которые мы сможем быстро реализовать. Это трое детей, это статус студента. То есть то, по чему в государстве уже есть реестры. Есть ряд оснований, по которым данных нет. Например, отсутствует единая централизованная база, которая быстро предоставит нам возможность получить информацию по уходу за человеком с инвалидностью", - пояснила Черногоренко.

Она пояснила, что в Минобороны планируют сделать так, чтобы это была не просто заявка, а сразу статус. То есть, когда есть основание, можно зайти в реестр и проверить, есть ли действительно родственная связь и инвалидность. Если все данные отображаются, это сразу отобразится в приложении "Резерв+". Однако сейчас, по словам Черногоренко, это находится на стадии упорядочения и разработки.

Видео дня

"Уже получилось сделать электронное бронирование, и это исправит многие проблемы. У нас есть электронная очередь, которую подняли вместе с запуском "Резерв+". Мы сейчас добавляем все услуги в эту очередь и сможем формировать временной слот, чтобы человек пришел в определенное время", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития.

Электронная очередь

Кроме того, чиновница ответила на вопрос относительно жалоб на электронную очередь, которая не работает. По ее словам, Минобороны разработало форму обратной связи, через которую можно обратиться в любой ТЦК, если в выбранное время человека не принимают. Все эти обращения передают командованию Сухопутных войск, потому что ТЦК - это их вертикаль, и они решают эти вопросы.

"Хотим поставить терминалы, которые будут выдавать талончики в очередь. Так будем иметь электронную модерацию очереди. Не будет никаких списков от руки. Мы на это закладываем где-то полгода", - сообщила Черногоренко.

Рекрутинг в "Резерв+"

Черногоренко также рассказала, что рекрутинг в "Резерв+" - следующий большой этап развития мобилизации. Таким образом, человек сам сможет выбрать себе вакансию в бригаде, связаться с командиром и быстро мобилизоваться или подписать контракт.

"Потому что не должно быть истории, когда человек добровольно желает мобилизоваться, но вынужден ждать очереди. Доброволец должен пройти все процедуры в режиме аэропорта: чек-ин, чек-аут", - подчеркнула она.

Как сохранить данные от утечки в РФ?

К слову, чиновница также обратила внимание на важность защищенности данных украинцев, чтобы они не могли попасть в руки врага. Она пояснила, что приложение "Резерв+" не сохраняет никаких данных. Вся информация хранится в защищенном реестре Оберег к защите которого подключили несколько государственных команд.

Мобилизация в Украине - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, почти половина украинцев считают, что не стыдно быть уклонистом. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Больше всего такое мнение поддерживают на юге - там таких 60%.

Также УНИАН сообщал, что темпы мобилизации в Украине оживились. Некоторые призывные комиссии трудно справляются с наплывом мужчин, которые пришли прописаться или обновить данные до 16 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: