В Украине подошла к концу первая четверть первого военного учебного года. Парализованный началом войны образовательный процесс после летних каникул заработал в новых реалиях – с учетом всех сложных вызовов и безопасной ситуации. Что же из этого вышло?

Перед сентябрем в соцсетях развернулись настоящие баталии - после того, как в Министерстве образования объявили, что обучение будет проходить очно – при наличии проверенных укрытий в образовательных учреждениях. Многие родители критиковали такое решение из-за постоянной опасности ракетных обстрелов всей территории нашего государства. Однако родителям дали выбор - учить детей онлайн или водить в школу, или вообще выбрать семейную форму обучения. Такая смешанная форма должна удовлетворить всех участников образовательного процесса.

Когда в Украине массово вводилось онлайн-обучение во время пандемии коронавируса, много копий было сломано в жарких дискуссиях в обществе: кое-кто был против, кое-кто критиковал саму организацию процесса. Но никто не мог и подумать, что подобный опыт пригодится из-за кровавой и разрушительной войны. Поэтому онлайн-обучение стало настоящей панацеей после начала военной агрессии, ведь миллионы украинцев – как дети, так и учителя разъехались по разным уголкам мира, и уроки через интернет стали залогом хоть какой-то стабильности.

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Что касается офлайн-обучения, то у школ было время подготовить по приказу МОН укрытия в летние месяцы для того, чтобы принять учеников в нынешних непростых условиях. Разрешение на начало очного образовательного процесса в каждом заведении давала комиссия, которая проверяла наличие и состояние укрытий, где ученики вместе с учителями должны находиться во время воздушных тревог.

Онлайн-обучение стало настоящей панацеей после начала военной агрессии, ведь миллионы украинцев – как дети, так и учителя разъехались по разным уголкам мира, и уроки через интернет стали залогом хоть какой-то стабильности

Таким образом, с сентября многие украинские дети наконец сели за парты, остальные учились дома. Разные школы по-разному устраивали образовательный процесс: где-то с одной параллели собрали отдельные классы с детей, которые будут учиться очно, и детей, чьи родители категорически против офлайн-обучения. Где-то дети учатся посменно или классы чередуют очное и онлайн-обучение - ходят неделю через неделю, ведь количество мест в укрытии может быть ограниченным. Одним словом, школы, как смогли, приспособились к реалиям, чтобы обеспечить образовательный процесс нашим детям.

Онлайн-уроки важны также и для детей, которые еще не вернулись из-за границы: так они не будут пропускать именно украинскую школьную программу и будут чувствовать связь с родным классом и учителями.

Некоторые родители, которые колебались относительно очного обучения и в начале года выбрали онлайн, изменили свое мнение, увидев, что процесс в школах идет и многие дети посещают школьные классы. Ведь пребывание детей под контролем учителей в школьном укрытии (если оно действительно надежное) безопаснее для учеников, которые, например, остались сами дома или просто не имеющие своего укрытия (будем честны, далеко не все добросовестно спускаются в бомбоубежища из многоэтажек во время очередной воздушной тревоги).

К тревогам ученики и учителя уже адаптировались: в школе все вместе идут в укрытия, а онлайн-уроки прерываются до отбоя, чтобы все могли проследовать в безопасное место. Но недавно добавилась новая острая проблема, которая задела всю страну, - обстрелы энергетической инфраструктуры и массовые отключения света.

Вся Украина сейчас часами сидит без электричества, это парализует работу многих предприятий и заведений. Образовательные - не исключение. И если в школах это создает лишь определенные неудобства (например, невозможность применить интерактивные средства обучения, что не является критическим, а освещения в дневное время хватает из окон), то онлайн-обучение делает невозможным из-за постоянных отключений. Если электричества нет у учителя, то весь класс остается без урока, если у некоторых учеников, - то они могут отставать от программы. Из-за этого процесс обучения тормозится, ведь надо тратить время на доработку школьного материала.

Из-за веерных и аварийных отключений в некоторых общинах местные власти объявили осенние каникулы, которые до того должны были перенести на зиму, добавив лишнюю неделю к зимним. И вряд ли это сейчас что-то существенно изменит в образовательном процессе: рашисты не прекращают свои террористические ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры (особенно любят это делать по понедельникам), и веерные отключения точно не прекратятся через неделю, а наоборот обещают быть более жесткими, ведь 40 процентов энергетической инфраструктуры страны серьезно повреждены.

Родителям и учителям остается и в дальнейшем приспосабливаться к сверхсложным условиям украинского настоящего. Учителя, которые преподают онлайн, могут записывать уроки или отдельные видео с объяснением материала для детей, которые из-за отсутствия электричества не смогли присутствовать на уроке (а если света не было у учителя, то видеоурок должен быть обязательным, чтобы не отставать от программы).

Родителям и учителям остается и в дальнейшем приспосабливаться к сверхсложным условиям украинского настоящего

Родители тоже должны включаться в образовательный процесс своего ребенка, как бы это не было трудно с работой и бытовыми делами (особенно это касается родителей учеников начальных классов, которым без помощи может быть сложно освоить школьную программу). У кого есть финансовая возможность – всегда можно найти репетитора, который будет объяснять малышне непонятный материал. Также можно пользоваться разнообразными видео на образовательных платформах – есть как бесплатные, так и платные программы.

Всем украинцам сейчас тяжело, но мы не имеем права отчаиваться на злобную радость нашему врагу. Безупречного обучение в военное время не стоит ждать, но самое главное сейчас – сохранить жизнь и здоровье всех нас. После победы все догоним, а сейчас следует учиться за возможностями, которые сейчас доступны.

Екатерина Жирий