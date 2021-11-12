Ответчик имеет 10 дней на обжалование такого решения.

На Сумщине суд наложил штраф на мужчину, который находился на улице без паспорта. Поздно вечером 1 ноября его остановили полицейские с просьбой предоставить документ, однако он его при себе не имел.

8 ноября Роменский горрайонный суд принял решение о штрафе за нарушение правил карантина, говорится в Едином реестре судебных решений. Инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района.

Суд признал, что постановление Кабмина о введении в Украине карантина запрещает гражданам находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине. Виновным в этом нарушении и признали мужчину.

Теперь он должен уплатить 17 тысяч гривень штрафа, а также 454 гривни судебного сбора. На обжалование такого приговора ответчик имеет 10 дней.

Карантин в Украине

20 сентября на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о продление адаптивного карантина режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

Сейчас ряд регионов находится в "красной" зоне в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Там действуют усиленные карантинные ограничения для невакцинированных лиц. Те же, кто имеют документы о прививках, должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В случае отсутствия вакцинации человек для доступа в госорганы или общественные места должен показывать отрицательный тест на коронавирус, подтверждение перенесенной болезни или документ с противопоказаниями к вакцинации.

Автор: Юрий Годован