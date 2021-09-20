Завтра состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с целью объявления установления по всей территории страны желтого уровня эпиднебезопасности.

Сегодня на заседании Кабинета министров Украины принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"Текущая эпидемическая ситуация контролируемая. Так, мы фиксируем рост количества новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливают "желтый" уровень эпидопасности.

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При "желтом" уровне будут действовать такие карантинные ограничения: запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале; не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра; кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале; спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади и т. п.

В то же время ограничения "желтого" уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-теста.

Кроме того, окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или соблюдать все карантинные ограничения, остается за собственником. Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников учреждений (кроме образования), временно следует пользоваться международными свидетельствами, "желтыми" или "зелеными" внутренними COVID-сертификатами, справкой 063/о (карта профилактических прививок), действующей справкой об отрицательном результате (72 ч.) ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

Что касается образовательного процесса - учебные заведения будут работать при условии наличия не менее чем у 80% работников хотя бы одной прививки. Например, по состоянию на 17 сентября по данным областных и Киевской государственных администраций 5350 школ из более 14 000 уже соответствуют этим требованиям - имеют более 80% работников хотя бы с одной прививкой от COVID-19. Для верификации безопасности работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.

В Украине может быть установлен "желтый" уровень эпидемопасности

Вместе с тем завтра, 21 сентября, должно состояться заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит установление "желтого" эпидемического уровня по всей территории Украины с 22 сентября.

Как сообщает правительственная пресс-служба, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По данным Министерства здравоохранения, за последнюю неделю количество новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций - на 51%.

"Нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая. Реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом - на 29%, но при этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих койках - 19%", - сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, участники совещания обсудили проведение следующего заседания ТЭБ и ЧС, на котором и будет рассмотрен вопрос внедрения "желтого" уровня эпидопасности.

Премьер-министр подчеркнул, что одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех учреждений хозяйствования и образования, в которых вакцинировано первой дозой не менее 80% персонала.

"Мы изменили подход к карантинным ограничениям и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни", - подчеркнул Шмыгаль.

Министр здравоохранения в свою очередь напомнил, что на прошлой неделе произошла переориентация мобильных бригад на учебные заведения.

Как писал УНИАН, сегодня в Украине начинают действовать новые карантинные нормы. В частности, после выхода из "зеленой" зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Виталий Саенко