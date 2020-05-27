Суд признал противоправным предоставление заключения Институтом нацпамяти о символике дивизии СС "Галичина"

Суд обязал Институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения указанного заключения.

Окружной административный суд Киева принял решение о признании противоправными действий Украинского института национальной памяти по предоставлению заключения от 16 мая 2017 года о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) не является нацистской.

Как сообщается на сайте ОАСК, суд завершил рассмотрение дела по иску к УИНП и его председателю, третье лицо - экс-директор Института, народный депутат Владимир Вятрович.

Дело рассматривалось коллегией судей Окружного административного суда города Киева, всего было проведено около 20 открытых судебных заседаний.

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"После полной и всесторонней оценки материалов дела, их объективного рассмотрения в судебном заседании, ОАСК признал противоправными действия ответчика о предоставлении заключения о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины, не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине", - сказано в сообщении.

Суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения указанного заключения, изложенного в письме от 16 мая 2017 года под №01/1015.

Также в суде утверждают, что экс-глава УИНП Вятрович ни разу не явился на заседание суда. "Был надлежащим образом уведомлен о дате судебных заседаний, не являлся на них в течение всего срока рассмотрения дела. При этом суд постановлениями от 6 ноября 2019 года и от 4 декабря 2019 года признавал явку Вятровича на судебное заседание обязательной", - отметили в суде.

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