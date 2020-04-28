Вятрович рассказал, о чем свидетельствовал на допросе в ГБР

Он уверен, что предоставленной информации должно хватить, чтобы "закрыть это бессмысленное дело".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказал об организации международного форума памяти жертв Голодомора.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Побывал на допросе в ГБР. Проинформировал следователя, зачем и как мы организовали международный форум памяти жертв Голодомора. Уверен, что предоставленной информации должно быть достаточно, чтобы закрыть это бессмысленное дело и не тратить ни моего времени, ни средств и времени Государственного бюро расследований", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 10 апреляВятрович заявил, что Служба безопасности Украины и Госбюро расследований отказали в открытии уголовного производства о совершении экс-президентом Украины, членом Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонидом Кучмой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком государственной измены при подписании протокола о создании Консультативного совета.

15 апреля Вятрович сообщил, чтоГБР вызывает его на допрос.

"Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. Как свидетеля по делу, инициированному Бужанским (народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский - УНИАН) - за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора", - написал Вятрович в Facebook.

"У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов? Вызов подписал следователь Амелин, тот самый, на которого я подал в суд за "игнорирование" государственной измены Ермаком и Кучмой", - заявил депутат.

23 апреля Вятрович сообщил, что Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ расследовать возможную государственную измену со стороны Ермака и Кучмы.