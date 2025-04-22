Для этого в стране будет создана сеть специальных центров. Учебные планы центров будут разрабатываться на основе типовых программ Командования Сил ТрО ВСУ.

В Украине создадут сеть центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Они будут работать с целью формирования патриотического сознания, приобретения знаний и практических навыков, необходимых для защиты Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, уже определен порядок создания и функционирования Центров. Также создан регламент взаимодействия Центров с органами государственной власти, местного самоуправления, Силами теробороны ВСУ, Силами специальных операций и институтами гражданского общества.

"Создание сети Центров национального сопротивления - это важный шаг для укрепления обороноспособности Украины. Это решение повышает нашу устойчивость, оно будет гарантировать, что наши граждане будут готовы внести вклад в безопасность страны", - отметил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

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Центры будут создаваться в областях и городе Киеве в форме коммунальных учреждений или предприятий. Инициатором их создания будут выступать главы областных или городских государственных администраций (начальники военных администраций), а решение о создании будет утверждаться соответствующими областными советами.

В ведомстве также добавили, что инструкторами в Центрах будут прежде всего ветераны ВСУ и при необходимости будут привлекаться действующие военнослужащие Сил ТрО ВСУ и ССО ВСУ. Учебные планы центров будут разрабатываться на основе Типовых программ Командования Сил ТрО ВСУ с учетом региональных потребностей.

Идея национального сопротивления

В конце февраля представитель ОК "Запад" Олег Домбровский заявил, что после войны работа Сил территориальной обороны ВСУ будет сосредоточена на подготовке населения к национальному сопротивлению и военном обучении.

По его словам, когда завершится война, то страна перейдет на функционирование в условиях мирного времени. Он не исключил, что могут быть какие-то изменения в функционировании ТрО.

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