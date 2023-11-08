По его словам, этот скандал искусственный и выгодный самой Фарион.

Начальник штаба бригады Азов Богдан "Тавр" Кротевич назвал экс-нардеп Ирину Фарион "пособницей российской пропаганды". На днях она сказала, что "не может назвать украинцами" русскоязычных защитников "Азова" и 3 отдельной штурмовой бригады.

В интервью Наталье Мосейчук он заявил, что бойцам Азова "совершенно странно и смешно" слышать подобные высказывания Фарион.

"Я считаю ее откровенной пособницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции. А если она верит в свои слова, то она просто пособие пропаганды РФ. Абсолютно все равно, что она говорит. Простите, а кто она такая? Мне интересно, а партии "Свобода" нормально с таким человеком? А к ней у меня вопросов нет", — сказал Кротевич.

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По мнению бойца, скандал с Фарион является искусственным и выгоден только ей.

"Мне не нравится, когда спекулируют на некоторых темах. Это никакой пользы не несет. Позиция большинства личного состава "Азова" - надо переходить на украинский язык. Общаемся ли мы по-русски? Да, общаемся. Потому что в армии нужно быстро принимать решения и не можешь позволить себе переводить. Для перехода на украинский язык нужен покой. У нас такого состояния сейчас нет", — подчеркнул военный.

В то же время офицер уверен, что в конце концов на украинском языке будет говорить большинство граждан.

"Если человек разговаривает на русском языке, то надо мягко и без претензий поинтересоваться. С обсуждением и уважением. Это многих моментов касается, не только языка", — подытожил "Тавр".

Скандал вокруг Фарион

Недавно Фарион упрекнула воинов легендарного полка "Азов" за то, что некоторые из них говорят на русском языке. Более того, она заявила, что не считает русскоязычных защитников украинцами и патриотами, и назвала их "сбродом".

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в ответ на ее слова подчеркнул, что Фарион "никто не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", третьей штурмовой или любого второго подразделения украинской армии".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также не пропустил этот скандал и сразу обратился в правоохранительные органы.

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук, известная также как "Пташка" отметила, считает Фарион врагом, который продвигает нарративы Кремля.

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