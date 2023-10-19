Зафиксированы случаи, когда мужчин просят прийти в "военкоматы" для уточнения данных, после чего вручают повестки на мобилизацию.

Российские оккупанты начали мобилизацию жителей временно оккупированных территорий в ряды своей армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Так, на Херсонщине зафиксированы случаи вручения повесток именно на мобилизацию, после того как местные пришли в фейковые военкоматы для уточнения данных. При этом "уточнить данные" должны все мужчины региона", – говорится в сообщении.

Ранее россияне создали так называемые "федеральные комиссариаты" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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В Центре нацсопротивления отмечают, что мобилизация жителей оккупированных территорий "является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев".

Ситуация на оккупированных территориях Украины

На временно оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация украинцев. В частности, на Херсонщине россияне взялись за подростков. Оккупанты приказали подконтрольным местным школам выдать ученикам от 14 лет полисы медицинского страхования. Однако чтобы получить этот полис, у подростков и одного из родителей должен быть паспорт РФ.

Кроме того, Россия начала командировать на оккупированные территории своих попов. Их задача – не только заменить священников, которые отказываются идти на сотрудничество с врагом, но и собирать информацию о проукраински настроенных прихожанах и священнослужителях для дальнейшей передачи этих данных российским спецслужбам.

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