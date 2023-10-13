По информации от украинского подполья во временно оккупированному Крыму, так называемая "администрация" рассматривает возможность мобилизовать около 2,5 тысячи человек призывного возраста на "военную службу" в рядах Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что такие планы захватчики планируют реализовать до конца текущего года.
"Так называемый "отдел подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики Крым" разрабатывает мобилизационный план для дальнейшего выполнения задач", – говорится в сообщении.
В ЦНС подчеркнули, что призыв жителей временно оккупированных территорий востока и юга Украины в ряды ВС РФ является нарушением статей Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Мобилизация на оккупированных территориях: последние новости
В конце сентября сообщалось, что на оккупированном юге российские захватчики усиливают мобилизацию среди украинцев. Оккупанты массово раздают мужчинам повестки с требованием встать на воинский учет.
Тем временем в оккупированном Донецке коллаборанты обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом отправить на фронт женщин оккупированного Донбасса вслед за мужчинами.