Такие планы оккупанты планируют воплотить до конца года.

По информации от украинского подполья во временно оккупированному Крыму, так называемая "администрация" рассматривает возможность мобилизовать около 2,5 тысячи человек призывного возраста на "военную службу" в рядах Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что такие планы захватчики планируют реализовать до конца текущего года.

"Так называемый "отдел подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики Крым" разрабатывает мобилизационный план для дальнейшего выполнения задач", – говорится в сообщении.

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В ЦНС подчеркнули, что призыв жителей временно оккупированных территорий востока и юга Украины в ряды ВС РФ является нарушением статей Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Мобилизация на оккупированных территориях: последние новости

В конце сентября сообщалось, что на оккупированном юге российские захватчики усиливают мобилизацию среди украинцев. Оккупанты массово раздают мужчинам повестки с требованием встать на воинский учет.

Тем временем в оккупированном Донецке коллаборанты обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом отправить на фронт женщин оккупированного Донбасса вслед за мужчинами.

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