Воины записали короткий видеоролик для скандального языковеда.

Украинские воины красноречиво ответили экс-нардепке и языковеду Ирине Фарион за ее жесткие выпады в адрес русскоязычных воинов.

Реакция военных появилась в сети. На кадрах воины на передовой "передают привет" скандальной Фарион "на соловьиной".

"Фарион - конченая долбо**бка", - говорит военная на видео.

Голос за кадром добавляет: "На соловьиной". Заканчивается ролик громким смехом военных.

Скандальные заявления Фарион - что предшествовало

Напомним, что украинская языковед, доктор филологических наук и экс-нардеп Ирина Фарион отличилась скандальными упреками воинам полка "Азов", говорящих на русском языке.

"Я категорически этого (русский язык среди военных ВСУ - УНИАН) не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, когда вы такие мощные? И вы очень умные. Что вам мешает выполнять 29 статью закона О Вооруженных Силах Украины. Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии, это оружие тогда", – сказала Фарион.

Журналистка Янина Соколова ответила, что несмотря на использование русского языка, "азовцев" нельзя назвать "к*цапами". Однако Фарион заявила, что и украинцами их не считает.

Упреки Фарион спровоцировали скандал. Украинцы в социальных сетях раскритиковали ее слова. Впрочем, сама Фарион лишь обострила спор.

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