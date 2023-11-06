Она заявила, что в ВСУ якобы служат "москворотые быки", которые позорят украинскую армию.

Скандальная языковед, экс-нардепка Ирина Фарион отреагировала на шквал возмущения украинцев относительно ее упреков в адрес русскоязычных воинов "Азова". Она назвала военных "сбродом" и усомнилась в их патриотизме.

Упреки Фарион спровоцировали скандал. Украинцы в социальных сетях раскритиковали ее слова. Впрочем, сама Фарион лишь обострила спор.

" Народ. Быдломаса в припадке от моей правды об уклонистах и москворотых быках, позорящих ВСУ. Граждане до сих пор не выучили, что язык ВСУ - украинский, ст. 29. Спасибо всем ненавистникам. Вы мусор, который выгребем из страны неизбежно. Иначе война будет вечно. С*ки и далее служат Путину. Он вам, быдло, аплодирует. А нам свое делать", - заявила Фарион в своем Телеграмм-канале.

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Скандальные заявления Фарион - что предшествовало

Напомним, что украинская языковед, доктор филологических наук и экс-нардеп Ирина Фарион отличилась скандальными упреками воинам полка "Азов", говорящих на русском языке.

"Я категорически этого (русский язык среди военных ВСУ - УНИАН) не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, когда вы такие мощные? И вы очень умны. Что вам мешает выполнять 29 статью закона О Вооруженных Силах Украины. Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии, это оружие тогда", – сказала Фарион.

Зато журналистка Янина Соколова ответила, что несмотря на использование русского языка, "азовцев" нельзя назвать "к*цапами". Однако Фарион заявила, что и украинцами их не считает.

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