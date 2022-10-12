В этом доме проживает пенсионер Владимир вместе с женой. По его словам, дому всего 22 года, он принадлежал его матери.

В Берестянке на Киевщине волонтеры проекта "Медиаоборона" начали ремонт очередного дома, который пострадал из-за полномасштабной агрессии РФ. В здании, принадлежащем одиноким пенсионерам, восстановят крышу и установят окна и двери.

Весной, когда село было в оккупации, в доме жили около двух десятков российских срочников. По свидетельству местных жителей, однажды вечером, когда оккупанты употребили очень много алкоголя, возник пожар, и все военные сгорели заживо. Здание и тела горели около двух суток.

В этом доме проживает пенсионер Владимир вместе с женой. По его словам, дому всего 22 года, он принадлежал его матери. Но после прихода врага мужчина, как и многие украинцы, потерял свой дом. По экспертной оценке, дом разрушен на 95%.

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Летом мужчина своими силами смог отстроить стены, но для зимы такого ремонта мало. Поэтому при поддержке волонтеров, застройщика Владимира Хоменко и нардепа Александра Дубинского в этом дому сделают новую крышу, а также установят окна и двери.

"Когда я в апреле увидел свой дом, то у меня был шок. Дом построили в 2000 году, ему чуть больше 20 лет. Но у меня хоть стены остались, можно сказать, повезло", – рассказывает владелец дома.

По словам односельчан, сгоревшие тела оккупантов грузили мешками в "Уралы".

"Я убирал здесь где-то две недели. Мусор, которого хватило бы, пожалуй, на два "Камаза", вывозили вместе с братом на мотоблоке. Высыпали его прямо в окопы в лесополосе", - говорит пенсионер.

С апреля и до конца сентября Владимир с женой жили во дворе в теплице, но с наступлением холодов вопрос с жильем стал очень остро. Сейчас супруги взяли в аренду небольшой вагончик 2,4 на 6 метров.

"Еще в марте, когда узнал, что россияне вырыли окопы прямо у меня за огородом, понял, что они мне сожгут дом. Но ничего, мы все восстановим, а вот от незваных гостей осталось только пара тряпок, которые мы сожгли в печке", - вспоминает Владимир.

Напомним, дом пенсионера будет восстановлен в рамках инициативы "Вернись домой".

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