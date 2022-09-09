Для обеспечения безопасности граждан на территории области уже работает более 90 полицейских офицеров громады.

В общественных местах Киевщины планируют установить еще 258 камер с распознаванием лица.

Об этом в Telegram-канале сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"258 дополнительных камер с распознаванием лица планируют установить в общественных местах на Киевщине, что является очень важным элементом не только в выявлении правонарушений, но и в противодействия ДРГ, а также оперативному поиску диверсантов", - отметил он.

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По словам Небытова, для обеспечения безопасности граждан на территории области уже работает более 90 полицейских офицеров громады.

Как сообщал УНИАН, в некоторых общинах Киевской области запретили продажу алкоголя. Это коснется жителей общин, которые находятся у границы с Беларусью: алкоголь не смогут жителей Ивановской и Полесской общин Вышгородского района

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