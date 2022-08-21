В некоторых громадах Киевской области запретили продажу алкоголя. Это коснется жителей громад, которые находятся у границы с Беларусью.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Иванковского поселкового совета Олег береговой.
Так, с 21 августа приобрести алкоголь не смогут жители Иванковской и Полесской общин Вышгородского района. Запрет начал действовать с 00: 00 часов 21 августа 2022 года и он продлится до особого распоряжения.
На своей странице береговой разместил фото приказа Вышгородской районной военной администрации "о запрете продажи алкогольных напитков в торговых сетях (магазинах) и заведениях общественного питания на территории Иванковской и Полесской территориальных громад Вышгородского района".
В комментариях жители громад положительно отреагировали на запрет. Однако некоторые отметили, что в Вышгородском районе все равно есть нечестные продавцы, которые продолжат торговлю алкоголем, поэтому работу магазинов нужно проверять.
Ранее УНИАН уже сообщал, что СМИ узнали о важное предупреждение для работников Рады и Кабмина накануне 24 августа. Сотрудников госучреждений просят не появляться в центре столицы и работать из дома.