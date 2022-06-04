Злоумышленники наладили механизм скрытой переправки денег из РФ на территорию нашего государства через подсанкционные платежные системы.

Во время спецоперации на Киевщине нейтрализована организованная преступная группировка, которая действовала в интересах спецслужб агрессора.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, злоумышленники наладили механизм скрытой переправки денег из РФ на территорию нашего государства через подсанкционные платежные системы.

По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины.

"Во время обысков по адресам проживания и в офисном помещении участников группировки обнаружено более 13 млн в гривневом эквиваленте. Установлено, что в состав ОПГ входило трое жителей Киевщины. Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали "заказы" на покупку, продажу или обмен электронных денег из небанковских запрещенных систем РФ. Эти незаконные операции проводили в собственном пункте обмена валют", - говорится в сообщении.

В результате следственных действий у злоумышленников выявлена компьютерная техника и черновая документация с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации нелегального финансового трафика.

Ранее сообщалось, что за незаконное переправка за границу уклонистов от воинской обязанности предусмотрено до 9 лет лишения свободы, а транспорт, на котором их вывозят, будут конфисковывать.

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