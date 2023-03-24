Они не были дома с осени прошлого года.

Домой вернулись семеро детей из Херсонской области, которые почти полгода были разлучены с родными.

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. Отмечается, что российские захватчики еще в октябре 2022 года вывезли детей в детский лагерь в оккупированном Крыму, но не вернули домой.

"Семеро детей из Херсонщины, которые почти полгода были в разлуке с родными, наконец прибыли на свою землю, освобожденную от врага. Еще в октябре прошлого года захватчики принудительно отправили маленьких украинцев в Евпаторию, якобы на "оздоровление" в детский лагерь", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что маленьких украинцев удалось вернуть домой благодаря усилиям волонтеров благотворительного фонда "Save Ukraine".

Депортация детей во время войны - что известно

Напомним, что в этом месяце Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, их обвиняют в принудительной депортации детей с оккупированных территорий Украины.

Исследование, проведенное лабораторией гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения, показало, что в России и оккупированном Крыму создали целую сеть центров, в которых содержались украинские дети. Их передавали на усыновление, а также "перевоспитывали".

В офисе президента сообщили, что депортированным из Украины детям угрожали интернатом и говорили, что родители от них отказались.

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