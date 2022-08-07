Оккупанты составляют списки людей, которые будут помогать проводить "референдум" и тех, кто готов голосовать, также активно работает пропаганда.

В Скадовске Херсонской области оккупационная власть активно готовится к проведению псевдореферендума.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Александр Яковлев .

Он рассказал, что оккупанты ищут людей, которые согласятся проводить "референдум". Также в городе работает российская пропаганда.

"Печатаются газеты, развешиваются плакаты - пропаганда работает. Составляются списки людей, которые будут помогать его проводить. Составляются списки людей, которые готовы голосовать", - отметил он.

Мэр напомнил о неминуемой ответственности всех, кто будет привлечен к проведению такого референдума".

"Предателей ждет наказание", - подчеркнул Яковлев.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ уничтожили вражеский склад боекомплектов и военной техники под Скадовском. У противника есть большие проблемы с усилением фронта, отметили в Херсонской областной военной администрации.

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