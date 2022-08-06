Большая часть области еще с первых дней полномасштабной войны находится под оккупацией российских войск.

Оккупационная власть Херсонщины не оставляет намерений провести так называемый "референдум" за присоединение области к России и активно "прорабатывает" местное население, в частности пожилых людей.

Об этом сообщает в телеграмме Херсонский городской совет.

Известно, что для организации псевдореферендума оккупационная власть на месте ищет сотрудников, помещения и формирует своих медийщиков для пропаганды. Также активно проверяются дома и квартиры, которые находятся в радиусе километра от мест его проведения.

По рассказам местных, оккупационные власти начали раздавать пенсионерам по 20 000 рублей, требуя взамен персональные данные. Так называемые "выплаты" приносят людям, которые ранее получали пенсию "Укрпочтой"

Более того, на Херсонщине оккупанты рекламируют поступление в захваченные ВУЗы - молодежи обещают якобы бесплатное обучение. Также детей от 8 лет активно приглашают в оздоровительные лагеря Ростова, Анапы и Крыма.

Как УНИАН уже писал, оккупанты планируют провести "референдум" до конца сентября и пытаются найти людей для его организации. Чаще всего упоминается дата 15 сентября.

В то же время в ОП уверяют, что оккупантам не удастся сохранить контроль над территориями Украины, на которых собираются провести псевдореферендум о присоединении к РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: