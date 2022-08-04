Москва демонстрирует, что сама не уверена в том, что ей удастся сохранить контроль над захваченными территориями.

Оккупанты не смогут сохранить контроль над территориями Украины, на которых собираются провести псевдореферендум о присоединении к РФ.

Об этом в интервью LB заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Жовква отметил, что оккупанты постоянно меняют дату проведения фейкового голосования. В частности, начали появляться заявления о переносе "референдума" с 11 сентября, единого дня голосования в России, на более позднюю дату.

"В любом случае не хотелось бы даже этого анализировать, потому что мы уверены, что такой референдум не состоится, потому что эти территории не будут под контролем РФ", - заявил он.

Заместитель главы ОПУ подчеркнул, что в первую очередь информация о "референдуме" распространяется Кремлем на внутреннюю аудиторию.

"Постоянно посылая эти сигналы о проведении "голосования", Москва демонстрирует, что сама не уверена в том, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями. Поэтому все, что в кремле делают, – транслируют подобную информацию внутренней российской аудитории", - говорит он.

Как писал УНИАН, что оккупанты планируют провести "референдум" до конца сентября и пытаются найти людей для его организации. Чаще всего упоминается 15 сентября.

По информации украинской разведки, на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "единая россия". Оккупанты составляют "списки избирателей", готовясь к "референдумам".

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