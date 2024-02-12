Кулеба был вынужден обратиться в больницу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел на связь в Instagram и рассказал, что на улице на него напала чужая собака. Животное набросилось на него и укусило за ногу.

Также он пожаловался, что хозяин собаки выгуливал ее без поводка.

"Собак надо любить, но ведь и держать на поводках… Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И по случаю и на меня", - отметил Кулеба.

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После неприятного инцидента Кулеба обратился в Александровскую больницу в Киеве.

Он рассказал, что первую помощь ему оказала интерн из Индии, которая живет и работает в Украине.

"Символично, что именно на мою травму как раз дежурила интерн из Индии, которая осталась учиться и работать в Украине после вторжения", - поделился глава МИД.

Стоит отметить, что Кулеба не рассказал, чем закончился инцидент и как на него отреагировал хозяин собаки.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации российского комика Евгения Петросяна. Во время прогулки он упал и сломал ключицу. Сейчас его готовят к серьезной операции.

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